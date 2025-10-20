PRIMO PIANO

Schiacciato da due lastre di vetro, morto operaio di 58anni

Nell'incidente è rimasto ferito anche il collega che è stato trasferito in ospedale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un operaio di cinquantotto anni originario del Congo, è morto questa mattina nel Catanese. L’operaio era lavoro con un collega in una vetreria a San Giovanni la Punta.

Da una prima ricostruzione sembra che durante le manovre di spostamento di due pesanti lastre di vetro che dovevano essere trasferite su un camion il materiale abbia ceduto e schiacciato l’uomo di 58 anni, originario del Congo, impiegato come operaio occasionale che e’ morto sul colpo. L’altro collega, e’ rimasto ferito ed e’ stato subito soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti del nucleo ispettorato dal lavoro. La procura etnea ha aperto un fascicolo.

