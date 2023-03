Favara, la morte del piccolo Davide: mercoledì l’autopsia

Sarà effettuata nella giornata di mercoledì l’autopsia sul cadavere di Davide Licata, il ragazzino di appena dodici anni deceduto in seguito ad un malore accusato mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto Guarino di Favara. Il sostituto procuratore Giulia Sbocchia, che coordina l’inchiesta, ha affidato l’ incarico al medico legale Alberto Alongi e all’anatomopatologo Emiliano Maresi, che si occuperanno degli accertamenti irripetibili.

Si tratta di un primo ma fondamentale passaggio per accertare anzitutto le cause del decesso del piccolo Davide. Intanto le indagini proseguono nel più fitto riserbo. Negli scorsi giorni i carabinieri della Tenenza di Favara hanno acquisito la cartella medica del dodicenne e una serie di certificazioni relative all’attività sportiva del ragazzo.

La tragedia è avvenuta nella serata di martedì. Davide, impegnato in un allenamento di basket insieme ad altri compagni, avrebbe accusato un forte mal di testa prima di accasciarsi al suolo. Disperata ma inutile la corsa in ospedale. La notizia della morte di Davide ha sconvolto l’intera comunità di Favara che, in questi giorni, si è raccolta nel dolore e nel silenzio.

Commovente il tributo dei compagni di scuola del dodicenne che hanno voluto rendere omaggio a Davide con fiori e lettere a lui dedicate. Il sindaco Antonio Palumbo ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali.