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Favara, sorpresi con 90 chili di rame in auto: due denunce

Durante la perquisizione, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 90 chilogrammi di cavi in rame, diversi arnesi e una tanica contenente carburante

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato in stato di libertà due uomini del posto, di 31 e 26 anni, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, in concorso. Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo i due uomini e proceduto ai relativi accertamenti.

Durante la perquisizione, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 90 chilogrammi di cavi in rame, diversi arnesi e una tanica contenente carburante. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza e chiarire le circostanze del suo possesso. Al termine delle attività, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dai Carabinieri della Compagnia di Agrigento, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio

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