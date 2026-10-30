Ragusa

Halloween, sequestrati 17 mila articoli “non sicuri”

Il sequestro di oltre 17.000 articoli in quanto non conformi agli standard normativamente previsti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, in prossimità della sempre più popolare ricorrenza di “Halloween”, nell’ambito dell’esecuzione di servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, hanno effettuato, nei confronti di tre distinte attività commerciali, il sequestro di oltre 17.000 articoli in quanto non conformi agli standard normativamente previsti.

In particolare, gli accertamenti effettuati nei giorni scorsi dai militari del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria, presso attività commerciali della provincia, hanno consentito di individuare, esposto sugli scaffali e pronto alla vendita, il citato quantitativo di articoli di “Halloween”, tra maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, trucchi, giocattoli e articoli di bigiotteria, carenti dei requisiti minimi di informazione previsti dal Codice del Consumo a tutela dell’acquirente.

Nello specifico, i suddetti prodotti, immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo dai militari, sono risultati privi di marchiatura CE e/o istruzioni in lingua italiana e/o indicazioni sui materiali che li compongono; elementi tutt’altro che secondari in quanto l’assenza di queste informazioni può nascondere la presenza di materiali tossici o allergeni pericolosi, soprattutto per i più piccoli.

Per tali fattispecie, i 3 titolari, operanti a Ragusa e a Vittoria, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823 euro ciascuno, mentre la merce sequestrata, una volta confiscata dalle competenti autorità, verrà distrutta.

L’attività svolta rientra nel più ampio piano nazionale di controlli in materia di sicurezza dei prodotti promosso dal Corpo e testimonia l’impegno della Guardia di Finanza a contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, contribuendo, in tal senso, a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.

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