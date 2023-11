Favara, spaccio di cocaina durante il lockdown: 3 condanne 

Diventano definitive le condanne nei confronti di tre imputati coinvolti in un’inchiesta su un traffico di cocaina a Favara durante il periodo del coronavirus in cui era stato imposto il lockdown. Lo ha disposto la Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi delle difese ritenendoli inammissibili. I giudici ermellini hanno dunque confermato le condanne inflitte dieci mesi fa dalla Corte di Appello di Palermo: 7 anni e 4 mesi a Giuseppe Papia, 67 anni di Favara; 6 anni di reclusione a Salvatore Papia, 55 anni di Favara; 6 anni di reclusione a Rosario Saieva, 64 anni di Favara .In Appello era stato condannato anche un quarto imputato, Calogero Salvaggio, 66 anni di Favara, alla pena di 4 anni e 6 mesi. Quest’ultimo (difeso dall’avvocato Giuseppe Barba), che aveva beneficiato del maggiore sconto di pena grazie all’unificazione di due precedenti sentenze, non ha presentato ricorso in Cassazione avendo scontato interamente la pena ed essendo dunque tornato in libertà.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Paola Vetro, ha permesso di documentare oltre centocinquanta cessioni di droga tra Favara e Villaggio Mosè. Tanti gli acquirenti in cerca di cocaina, hashish e marijuana così come tante sono state le conversazioni intercettate in cui si richiedeva, con l’utilizzo di parole in codice, la droga. La base era la sala giochi “Joker” di Favara ma, con l’arrivo del lockdown, sono cambiate anche le strategie del traffico di droga che si è spostato direttamente nelle abitazioni degli indagati. Le cessioni avvenivano anche in luoghi all’aperto come piazze o parcheggi di supermercati. Le attività di videoripresa sono state supportate dai riscontri acquisiti dai militari dell’Arma attraverso perquisizioni nei confronti degli acquirenti. Verifiche che hanno dato sempre riscontro positivo, con sequestro di dosi e denaro.