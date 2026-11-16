“Incarichi e concorsi pilotati”, archiviata posizione dell’ex assessore Razza e di altri 11 indagati

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Claudio Bencivinni, ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura nei confronti dell’eurodeputato ed ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e di altri 11 indagati. L’inchiesta, trasferita a Palermo dopo che il giudice per l’udienza preliminare di Catania si era dichiarato incompetente, ipotizzava che una serie di incarichi pubblici, specie in ambito sanitario, fossero stati attribuiti a persone vicine agli indagati con bandi predisposti ad hoc ed esami pilotati. I ruoli sarebbero stati assegnati nell’ambito di progetti finanziati e approvati dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il giudice ha accolto la tesi del pubblico ministero della procura di Palermo Gaspare Spedale, secondo cui i reati di turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non possono essere contestati per irregolarità o interferenze nelle assunzioni e negli spostamenti di personale pubblico.

“La Cassazione ha chiarito che questi reati trovano applicazione esclusivamente con riguardo a procedure contrattuali dirette all’acquisizione di beni e servizi o all’affidamento di opere”, si legge nel decreto di archiviazione. “A ciò si aggiunge che le eventuali condotte illecite accertate, estranee alle fattispecie di turbativa, potevano eventualmente ricondursi all’abuso d’ufficio”, reato tuttavia abrogato. Oltre a quella di Razza è stata archiviata la posizione di Giuseppe Arcidiacono, Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, Sebastiano Ferlito, Ignazio La Mantia, Rosalia Leonardi, Eugenio Pedullà, Ernesto Rapisarda, Francesco Lo Re e Daniele Sorelli. L’archiviazione non riguarda lo stralcio in cui si ipotizza il reato di corruzione in cui sono coinvolti il cardiologo ed ex assessore al Comune di Catania Giuseppe Arcidiacono e il medico Sebastiano Ferlito.