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Racalmuto, auto di insegnate a fuoco: al via le indagini

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un incendio di diversa natura

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Momenti di apprensione a Racalmuto, dove un’automobile di proprietà di un’insegnante è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata sotto il porticato della sua abitazione in contrada Zaccanello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause dell’incendio.

Al momento non viene esclusa alcuna pista. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un incendio di diversa natura. Le indagini sono in corso e ulteriori elementi potrebbero emergere dagli accertamenti effettuati sul luogo dell’incendio.

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