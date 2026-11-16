Ventidue anni di reclusione a Salvatore Nicitra e al cugino Calogero “Lillo” Farruggio. Quattordici anni, invece, al collaboratore di giustizia Giovanni Calafato, ex killer della Stidda coinvolto anche nell’omicidio del giudice Rosario Livatino. Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione della Corte di assise di Roma presieduta da Antonella Capri nel processo sugli omicidi commessi dalla Stidda di Palma di Montechiaro nella Capitale. La vicenda è una “costola” dell’operazione Jackpot, l’inchiesta che ha decapitato il clan guidato da Salvatore Nicitra (condannato a 9 anni per questi fatti), ritenuto il padrone assoluto del quadrante nord della Capitale “guadagnandosi” sul campo l’appellativo di “quinto Re di Roma”. Il pm Rosalia Affinito, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all’ergastolo di Nicitra e Farruggio mentre per Calafato aveva proposto il proscioglimento (per prescrizione e con il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione ndr).

Al centro del processo ben tre omicidi: quello dei fratelli Valentino e Bebo Belardinelli, pezzi da novanta della mala romana uccisi nel 1988 dopo essere entrati in contrasto proprio con Nicitra per il controllo degli affari criminali a Primavalle e quello di Giampiero Caddeo, morto nel 1983 nell’ospedale psichiatrico di Aversa in seguito al crollo di una parete divisoria fatta esplodere con una bomboletta di un fornello a gas. I tre imputati sono stati condannati “soltanto” per l’omicidio di Valentino Belardinelli mentre sono stati assolti per gli altri due. Decisive sono state le dichiarazioni di Giovanni Calafato, un tempo spietato killer della Stidda poi divenuto collaboratore di giustizia nel 1994. Il palmese si è autoaccusato del delitto di Valentino Belardinelli, ucciso nel 1988 mentre rincasava (armato) con la fidanzata, chiamando in causa Nicitra in qualità di mandante e Farruggio che, invece, sarebbe stato colui il quale li ha messi in contatto. Alle dichiarazioni di Calafato si sono aggiunte anche quelle di un altro capo della Stidda, Giuseppe Croce Benvenuto, anch’egli divenuto nel tempo collaboratore di giustizia. Nicitra da piccolissimo si era trasferito da Palma di Montechiaro a Roma dopo l’omicidio del padre e nella capitale, col tempo, era riuscito a ritagliarsi uno spazio non indifferente nella “mala” anche grazie ai rapporti con la famigerata Banda della Magliana e, in particolare, con il boss Renatino De Pedis.

La scalata al potere di Salvatore Nicitra, di Palma di Montechiaro, è stata lunga. La conquista della Capitale sanguinosa e dolorosa: chi si opponeva, moriva. Ma nella strada verso il potere si sono contate anche perdite. Nel 1993 gli vengono uccisi un figlio di appena 11 anni ed un fratello, scomparso con il metodo della lupara bianca. Poi la pacificazione, niente più morti ammazzati ma business e soldi a palate. Nicitra alla fine degli anni duemila non soltanto è “quinto re di Roma” (gli altri quattro boss che si sono spartiti la città sono Carminati, Fasciani, Senese e Casamonica ndr), padrone indiscusso del quadrante nord tra Primavalle e Montespaccato, ma ancheil capo di una holding specializzata nel gioco d’azzardo on-line.