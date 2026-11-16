Racalmuto, calcio senza tifosi al “La Mantia”: a fermare gli spalti è la burocrazia

Il calcio torna a Racalmuto, ma la situazione dello stadio comunale “La Mantia” non è ancora del tutto risolta. Dopo il ritorno in campo e la possibilità di assistere alla prima partita anche sugli spalti, in occasione dell’incontro contro il Burgio, valevole per la 4ª giornata del Campionato di Terza Categoria – Girone Agrigento, è arrivato lo stop all’accesso del pubblico.

Una situazione che ha inevitabilmente sollevato qualche interrogativo. Nonostante i lavori di manutenzione effettuati all’interno dell’impianto sportivo, sembrerebbe infatti che manchino ancora alcune autorizzazioni e documentazioni necessarie per consentire il regolare accesso degli spettatori. Alla base del problema ci sarebbero questioni di natura burocratica e amministrativa che, al momento, impediscono di restituire pienamente lo stadio alla comunità.

Sulla vicenda è intervenuta anche la società sportiva Racalmuto Hamilton, che in una nota dichiara: “Il Presidente e l’intera Dirigenza insieme all’Amministrazione Comunale e a tutti gli Uffici Comunali, stanno lavorando costantemente per poter avere le autorizzazioni necessarie al fine di consentire l’accesso al pubblico”.

I tifosi dall’altro canto hanno festeggiato la vittoria fuori dallo stadio tra cori e applausi per la squadra racalmutese che al momento occupa la prima posizione in classifica.