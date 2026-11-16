Dialogo tra cittadini e istituzioni, attivata “Licata in Comune”

L’Amministrazione Comunale di Licata annuncia l’attivazione ufficiale di “Licata in Comune”, una nuova piattaforma digitale nata con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni, favorire la partecipazione attiva della comunità e rendere più semplice ed efficace la gestione delle segnalazioni sul territorio.

Un’iniziativa che pone Licata al centro di un progetto di innovazione, attraverso la sperimentazione di un modello di comunicazione diretta e trasparente tra cittadini e Amministrazione. Attraverso la piattaforma, ogni cittadino potrà segnalare problematiche presenti sul territorio comunale, allegare fotografie, indicare la posizione geografica e seguire gli aggiornamenti sullo stato della propria segnalazione. Le richieste saranno trasmesse agli uffici comunali competenti, che potranno prenderle in carico, valutarle e programmare gli eventuali interventi in base alle rispettive competenze e priorità.

Si potrà accedere in due modi: Online, da smartphone, tablet o computer, attraverso il sito www.licataincomune.it, oppure tramite WhatsApp, scrivendo al numero 351 186 2150, con un sistema automatizzato che accompagnerà il cittadino nella procedura di segnalazione.

Per inviare una segnalazione è prevista una semplice registrazione gratuita, con verifica del numero di cellulare tramite codice SMS. La piattaforma è progettata per tutelare la riservatezza degli utenti: nella gestione ordinaria delle segnalazioni, gli operatori comunali visualizzeranno un codice identificativo in luogo dei dati anagrafici del cittadino.“Licata in Comune” consentirà inoltre di consultare le comunicazioni istituzionali, conoscere gli eventi in programma, accedere al calendario della raccolta differenziata e ricevere notifiche e aggiornamenti di pubblica utilità.

Con questo progetto, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno verso una Pubblica Amministrazione sempre più moderna, accessibile, partecipativa e vicina alle esigenze della cittadinanza.