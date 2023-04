Federica Pellegrini alla Scala dei Turchi: “Accesso vietato solo per noi?”

“Non abbiamo capito se “il vietato l’accesso era solo per noi o per tutti”! Così Federica Pellegrini postando una foto su Instagram mentre si trova a pochi distanza dalla Scala dei Turchi facendo notare come sulla marna bianca, nonostante il divieto, ci fossero decine di persone. In questi giorni la nuotatrice italiana è in vacanza nell’agrigentino insieme alla sua famiglia, ieri dopo il pranzo di Pasqua presso la “Locanda Perbellini”, la Pellegrini ha passeggiato lungo la costa di Realmonte innamorata della Scala dei Turchi. Lo scatto ha fatto il giro dei social, provocando tante reazioni in primis quella dell’associazione Mareamico che in un post, citando anche il primo cittadino di Realmonte Sabrina Lattuca, ha scritto: “Federica Pellegrini, sapendo che è vietato salire sulla marna bianca della Scala dei Turchi ha ridicolizzato la situazione, facendo vedere decine di persone che violavano le disposizioni”.