Ferma l’auto e con un coltello rapina madre e figlio a pochi passi da via Atenea, indagini
Ad agire un malvivente solitario che, armato di coltello, ha rapinato una donna di ottantacinque anni ed il figlio cinquantenne
Ha bloccato un’auto in transito e armato di coltello ha rapinato madre e figlio portando via un borsello con all’interno documenti, una carta di credito e 150 euro in contanti. È successo nella serata di sabato in via Gamez, a pochi passi dalla centralissima via Atenea, ad Agrigento.
Ad agire un malvivente solitario che, armato di coltello, ha minacciato una donna di ottantacinque anni ed il figlio cinquantenne. I congiunti, dopo essere stati rapinati, si sono rivolti alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto. I poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile hanno avviato le indagini e si sono messi alla ricerca del bandito. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.