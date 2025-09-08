Agrigento

Ferma l’auto e con un coltello rapina madre e figlio a pochi passi da via Atenea, indagini

Ad agire un malvivente solitario che, armato di coltello, ha rapinato una donna di ottantacinque anni ed il figlio cinquantenne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha bloccato un’auto in transito e armato di coltello ha rapinato madre e figlio portando via un borsello con all’interno documenti, una carta di credito e 150 euro in contanti. È successo nella serata di sabato in via Gamez, a pochi passi dalla centralissima via Atenea, ad Agrigento.

Ad agire un malvivente solitario che, armato di coltello, ha minacciato una donna di ottantacinque anni ed il figlio cinquantenne. I congiunti, dopo essere stati rapinati, si sono rivolti alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto. I poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile hanno avviato le indagini e si sono messi alla ricerca del bandito. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Villa Romana, al via nuova campagna di scavi archeologici
Agrigento

Ferma l’auto e con un coltello rapina madre e figlio a pochi passi da via Atenea, indagini
Apertura

Sorpresi a rubare benzina in un cantiere navale, denunciati due pescatori licatesi
Agrigento

Mimosa d’oro, consegnati premi e riconoscimenti speciali del Centro “Renato Guttuso”
Apertura

Micidiale scontro tra Kawasaki: 3 morti: coppia lascia figlio 10 anni
Agrigento

Troppi problemi da risolvere: Consulta reitera richiesta di incontro con vertici Aica