Festeggiano Capodanno sparando colpi di pistola, proiettile finisce nella cucina di un’abitazione 

Si è rischiata la tragedia a Porto Empedocle durante la notte di Capodanno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si è rischiata la tragedia a Porto Empedocle durante la notte di Capodanno. Un proiettile esploso da una pistola, probabilmente per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, è finito all’interno di un’abitazione di una palazzina nel centro abitato.

Il colpo ha bucato un infisso finendo dritto nella cucina dell’appartamento. Soltanto il fato ha voluto che la famiglia residente non si trovasse in quel posto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Frontiera ed i poliziotti della Scientifica. Sequestrata l’ogiva per gli accertamenti di rito. 

