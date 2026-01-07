Palermo

Investe una donna e fugge, caccia al pirata della strada

L'anziana è ricoverata in terapia intensiva

Un motociclista ha investito una donna che attraversava la strada a Palermo e poi è fuggito senza prestare soccorso. E’ successo in via dei Cantieri, nei pressi di piazza Giachery. La donna di 93 anni è rimasta gravemente ferita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziana in ospedale. Per lei è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. 

