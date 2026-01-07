Calcio

Serie D, il Favara travolto 3-0 dall’Enna nel recupero della 17ª giornata 

Si chiude con il pesante passivo di 3-0 per i padroni di casa il recupero della 17ª giornata del campionato di Serie D tra Enna e CastrumFavara

Si chiude con il pesante passivo di 3-0 per i padroni di casa il recupero della 17ª giornata del campionato di Serie D tra Enna e CastrumFavara. Un match senza storia già indirizzato nella prima frazione con i gialloverdi che passano al 24º con Distratto e raddoppiano su rigore quattro minuti dopo con Tchaouna. La rete del 3-0 finale arriva nella ripresa ancora con Tchaouna che sigla la sua personale doppietta. 

CLASSIFICA: Savoia, Igea Virtus 34 punti; Nissa, Athletic Palermo 32; Reggina 30; Milazzo 29; Sambiase 28; Gela 25; Gelbison, Vibonese 23; Sancataldese, ENNA, Vigor Lamezia 19; Acireale 18; Castrumfavara, Ragusa 17; Messina 14; Paternò 11. Messina penalizzato di 14 punti

