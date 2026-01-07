Si chiude l’anno di Agrigento Capitale della cultura, sabato passaggio del testimone con l’Aquila

Si terrà sabato 10 gennaio, alle 18, al Teatro Pirandello di Agrigento, la cerimonia di chiusura di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 che segna anche il passaggio del testimone alla città de L’Aquila per il 2026. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco della città dei templi Francesco Miccichè, il primo cittadino de L’Aquila Pierluigi Biondi e i vertici della Fondazione Agrigento2025, il presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello.