Agrigento

Si chiude l’anno di Agrigento Capitale della cultura, sabato passaggio del testimone con l’Aquila

Pronta la cerimonia che si svolgerà sabato alle ore 18 al teatro pirandello

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

 Si terrà sabato 10 gennaio, alle 18, al Teatro Pirandello di Agrigento, la cerimonia di chiusura di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 che segna anche il passaggio del testimone alla città de L’Aquila per il 2026. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco della città dei templi Francesco Miccichè, il primo cittadino de L’Aquila Pierluigi Biondi e i vertici della Fondazione Agrigento2025, il presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Si chiude l’anno di Agrigento Capitale della cultura, sabato passaggio del testimone con l’Aquila
Cammarata

Aria artica in Sicilia, nevicata in atto su Monte Cammarata
Siracusa

In casa e in garage con oltre un chilo di droga, arrestato
Politica

Regione finanzia progetti d’agricoltura sociale per cittadini stranieri
Palermo

Investe una donna e fugge, caccia al pirata della strada
Palermo

Lo aggrediscono e gli rubano monopattino e cellulare: arrestati tre tunisini, uno è minorenne
banner italpress istituzionale banner italpress tv