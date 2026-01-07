Apertura
Malore fatale per un 18enne, lutto cittadino a Ribera
Si sono svolti oggi i funerali di Riccardo Gentile di 18 anni
E’ stato lutto cittadino a Ribera per la scomparsa di un giovane di 18 anni Riccardo Gentile. Il ragazzo sarebbe deceduto improvvisamente per un malore mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stai inutili. Oggi, nel giorno dei funerali, che si sono svolti presso la chiesa Madre di Ribera, il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo e l’amministrazione comunale hanno proclamato il lutto cittadino.
