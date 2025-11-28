Apertura

Fiamme in un’abitazione a Canicattì, morta 80enne

La donna è stata trovata carbonizzata all’interno della sua abitazione nel quartiere Borgalino

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Tragedia a Canicatti. Un’anziana di 80 anni Carmela Petralito, è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione in via Pisacane, nel quartiere di Borgalino.
Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate della stufa elettrica presente all’interno dell’abitazione. Sono stati i vicini di casa vedendo del fumo uscire da sotto la porta dell’abitazione della pensionata a lanciare l’allarme.
Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza. La donna è stata trovata riversa a terra completamente carbonizzata ed i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Fiamme in un’abitazione a Canicattì, morta 80enne
Palermo

Si schianta con l’auto contro un muro: morto 24enne
Agrigento

La questione idrica esaminata dal comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica
di Gioacchino Schicchi

Garantire l’acqua agli agrigentini? Non solo: con il maxi prestito la Regione salverà Siciliacque
Agrigento

Richiamo Orange in the world dalla Valle dei templi:  alba di rispetto, libertà e parità assoluta
Ultime Notizie

Accusa malore durante la guida, salvato da due poliziotti
banner italpress istituzionale banner italpress tv