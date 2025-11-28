Ultime Notizie

Accusa malore durante la guida, salvato da due poliziotti

I poliziotti si sono fatti strada nel traffico permettendo all’ambulanza di arrivare tempestivamente in soccorso dell’uomo

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Due agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania, impegnati in attività di pattugliamento, allertati dalla sala operativa compartimentale, hanno salvato la vita ad un uomo che presentava i sintomi di un arresto cardiocircolatorio.

Accorsi tempestivamente dopo la chiamata d’emergenza, i poliziotti si sono fatti strada nel traffico della Tangenziale di Catania, permettendo all’ambulanza di arrivare tempestivamente in soccorso dell’uomo, ormai riverso sulla careggiata in stato di incoscienza, evitando che potesse essere investito dai veicoli in transito.

Il personale del 118, a bordo dell’ambulanza, ha stabilizzato l’uomo attraverso la strumentazione medicale di bordo, prima di trasportarlo presso il vicino ospedale Cannizzaro di Catania

