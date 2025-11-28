Palermo

Si schianta con l’auto contro un muro: morto 24enne

Sconvolta la comunità di Belmonte Mezzagno

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Schianto autonomo e mortale che ha sconvolto la comunità di Belmonte Mezzagno. In via Piersanti Mattarella un ragazzo di 24 anni, Christian Matteo D’Agostino, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato autonomamente contro un muro. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo; i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.
“Vengo a conoscenza con profondo dolore della scomparsa di un altro giovane della nostra città a causa di un tragico sinistro stradale”, ha dichiarato il primo cittadino Maurizio Milone che ha continuato: “L’amarezza è enorme per questa perdita che ha strappato alla vita un ventiquattrenne, privando per sempre la sua famiglia e i numerosi amici del suo affetto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Fiamme in un’abitazione a Canicattì, morta 80enne
Palermo

Si schianta con l’auto contro un muro: morto 24enne
Agrigento

La questione idrica esaminata dal comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica
di Gioacchino Schicchi

Garantire l’acqua agli agrigentini? Non solo: con il maxi prestito la Regione salverà Siciliacque
Agrigento

Richiamo Orange in the world dalla Valle dei templi:  alba di rispetto, libertà e parità assoluta
Ultime Notizie

Accusa malore durante la guida, salvato da due poliziotti
banner italpress istituzionale banner italpress tv