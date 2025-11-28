Si schianta con l’auto contro un muro: morto 24enne

Schianto autonomo e mortale che ha sconvolto la comunità di Belmonte Mezzagno. In via Piersanti Mattarella un ragazzo di 24 anni, Christian Matteo D’Agostino, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato autonomamente contro un muro. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo; i sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

“Vengo a conoscenza con profondo dolore della scomparsa di un altro giovane della nostra città a causa di un tragico sinistro stradale”, ha dichiarato il primo cittadino Maurizio Milone che ha continuato: “L’amarezza è enorme per questa perdita che ha strappato alla vita un ventiquattrenne, privando per sempre la sua famiglia e i numerosi amici del suo affetto”.