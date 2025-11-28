Richiamo Orange in the world dalla Valle dei templi:  alba di rispetto, libertà e parità assoluta

La Valle dei templi, incantevole sito Unesco e custode millenario di storia, si è trasformata in un potente palcoscenico per un futuro migliore, facendo da eco al grido internazionale contro la violenza sulle donne. A Casa Sanfilippo, l’Inner Wheel Club di Agrigento ha presentato il video – messaggio “Il Richiamo Orange in the World dalla Valle dei Templi”. Dalle nostre radici storiche ad un’alba arancione, di rispetto, libertà e parità assoluta, un progetto che simboleggia l’accensione di una luce inestinguibile di grande impegno civile per il futuro. L’iniziativa, parte della campagna mondiale “Orange the World” di Inner Wheel International, contro la violenza sulle donne, e mira a trasformare la memoria e il dolore in un’azione incrollabile per un futuro di non violenza e parità assoluta. L’ulivo secolare ai piedi del Tempio di Giunone e la Chiesa del Villaggio Mosè, che splende di fronte al Parco di Alice, sono stati illuminati di arancione, a rappresentare la nuova alba di consapevolezza e serenità che la comunità, con il Club Inner Wheel, aspira a far sorgere. Il video-messaggio, ( lo troverete al link seguente https://drive.google.com/file/d/1V0McuZzVyw2K3USyrkC6YEj85F4lQcga/view), un omaggio alla memoria, che nasce dall’impegno e dalla sensibilità della presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, Patrizia Di Giovanni, e delle socie Constanza Gacioppo, Claudia De Luca e Carmela Perricone, sostenute e collaborate da tutte le altre, è un appello commovente che unisce la tragedia nazionale di Giulia Cecchettin al ricordo di Alice Schembri, la giovane ragazza a cui è stato dedicato un momento di sentita commozione. La presenza della mamma di Alice Schembri ha reso, in omaggio alla memoria, un monito silente e potente: “Mai più il silenzio!”.

Un valore aggiunto alla presentazione del video è rappresentato dagli interventi istituzionali e specialistici di grande impatto e competenza, che hanno arricchito il dibattito con riflessioni tecniche ed umane di altissimo livello, suscitando vivo interesse nella platea, composta in modo significativo da studenti, autorità civili e professionisti: il magistrato Wilma Angela Mazzara, Presidente vicario del Tribunale di Agrigento e Presidente della Seconda Sezione Penale, ha offerto una prospettiva autorevole sulla necessità di una risposta giudiziaria e culturale che veda nella violenza una negazione della dignità umana; Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp di Agrigento, rivolgendosi, da medico, in modo diretto ai giovani, ha parlato dell’uomo e della violenza come vera patologia sociale, sottolineando come la problematica vada affrontata alla radice, identificando l’uomo come il “vero paziente” da educare e curare in questa battaglia di civiltà.

Gli interventi di Roberto Sciarratta, Direttore del Parco della Valle dei Templi, di Elisa Vaccaro, vice prefetto vicario, dell’’avv. Vincenza Gaziano, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, della dirigente scolastica del Liceo “Politi” Milena Siracusa, e di Olga Milano, psicologa – psicoterapeuta e direttore Uoc Consultori Asp, hanno compiutamente delineato una essenziale sinergia tra le istituzioni, evidenziando, ciascuno per il proprio ruolo di competenza, l’impegno trasversale, necessario per la tutela delle donne e la prevenzione. Tutte le socie del Club I.W. di Agrigento, ringraziano gli intervenuti, anche la dirigente scolastica del Liceo Classico musicale “Empedocle”, Marika Helga Gatto, e la dirigente scolastica dell’IIS “Enrico Fermi”, Elisa Casalicchio, per avere presenziato tramite le loro classi attente ed interessate, veri destinatari del video – messaggio, a cui l’Inner Wheel Club di Agrigento, ha voluto consegnare la responsabilità di un futuro migliore.