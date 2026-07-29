Ars, si è insediato il deputato Luigi Salvaggio

Luigi Salvaggio, deputato dell’Ars che prende il posto del dimissionario Riccardo Gallo Afflitto, si è insediato a Sala d’Ercole. L’insediamento in avvio della seduta di oggi. Salvaggio era il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle ultime Regionali nel collegio di Agrigento e prende il posto di Gallo Afflitto, dimessosi nei giorni scorsi dopo essere finito al centro di una indagine giudiziaria sulla gestione del Cefpas. Sala d’Ercole ha in seguito approvato il Rendiconto di gestione dell’Assemblea, passando poi all’esame del ddl stralcio proveniente dalla quarta commissione.