Chinnici, i Carabinieri ricordano l’appuntato agrigentino Salvatore Bartolotta

A Castrofilippo questa mattina si è svolta una cerimonia commemorativa in occasione del 43° anniversario dell’attentato mafioso che, il 29 luglio 1983 a Palermo, costò la vita al giudice Rocco Chinnici alla sua scorta, Maresciallo Mario Trapassi e l’Appuntato Salvatore Bartolotta, originario di Castrofilippo e al portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi.

La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba dell’insignito e una funzione religiosa in suo suffragio, alla quale hanno preso parte i familiari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Col. Nicola De Tullio, il Sindaco di Castrofilippo, Arch. Gioacchino Baio, autorità civili e militari e numerosi cittadini.

Nel corso dell’evento è stato ricordato il profilo umano e professionale dell’Appuntato Bartolotta, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria con la seguente motivazione:

“Preposto al servizio di tutela a magistrato tenacemente impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, assolveva il proprio compito con alto senso del dovere e serena dedizione pur consapevole dei rischi personali connessi con la recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze di Polizia. Barbaramente trucidato in un proditorio agguato, tesogli con efferata ferocia, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni”.

Il suo esempio, ancora oggi, rappresenta un faro per tutti coloro che credono nei valori di giustizia, legalità e servizio allo Stato.