“Gettano e bruciano rifiuti in strada”, 12 indagati a Canicattì 

Ripetuti episodi di abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, in contrada Buccheri

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì, a conclusione di una attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in condotte illecite nella gestione dei rifiuti.

Le investigazioni hanno consentito di documentare ripetuti episodi di abbandono e deposito incontrollato, gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, perpetrati in contrada Buccheri, agro del Comune di Canicattì. Secondo quanto emerso, gli episodi – diverse decine in pochi giorni – sarebbero stati realizzati sia da privati cittadini sia da titolari di attività agricole o imprenditoriali, attraverso lo sversamento incontrollato di materiali e il successivo incendio, in violazione delle norme previste dal c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Le condotte contestate delineano un quadro di gestione totalmente irregolare dei rifiuti, potenzialmente idonea a generare gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica.

L’azione svolta dai Carabinieri si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, prioritaria nell’ambito dell’impegno dell’Arma volto alla tutela delle comunità e del patrimonio naturale.

