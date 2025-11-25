Auto contro furgone all’ingresso di Villaggio Mosè, donna in ospedale (VIDEO)





Un incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo la rotonda Giunone, all’ingresso del quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, una quarantenne agrigentina.

Il veicolo, dopo aver urtato contro il mezzo pesante, si è schiantato contro il muro di cinta. Illeso, invece, il conducente del furgone. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale la quarantenne. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Al via i rilievi della polizia stradale. Traffico in tilt.