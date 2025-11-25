PRIMO PIANO

Traffico di armi e droga nel ragusano, 14 arresti 

Associazione per delinquere finalizzata, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione



Carabinieri della compagnia di Vittoria e personale della squadra mobile della Questura di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Le indagini che hanno portato all’esecuzione dell’operazione sono state coordinate dalla Dda della Procura del capoluogo etneo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

I debiti di Aica, l’annuncio di Siciliacque: “Dall’1 dicembre riduzione della fornitura idrica”
Politica

Verso le elezioni, Giuseppe Di Rosa si candida a sindaco di Agrigento
PRIMO PIANO

Lo spaccio di droga all’ombra di Cosa nostra, i capi erano un allevatore e un pescivendolo: 27 arresti
PRIMO PIANO

Traffico di armi e droga nel ragusano, 14 arresti 
Agrigento

Prime lauree Unipa al corso di Infermieristica del Polo Universitario di Agrigento
Agrigento

Auto contro furgone all’ingresso di Villaggio Mosè, donna in ospedale (VIDEO)
banner italpress istituzionale banner italpress tv