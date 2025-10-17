“Ha sottratto 160mila euro ai clienti”, confiscati due immobili ad ex direttore delle Poste

La Corte di appello di Palermo, accogliendo la richiesta della procura generale, ha disposto la vendita delle quote di due immobili confiscati all’ex direttore delle Poste di Castrofilippo.

La vicenda è legata alla condanna definitiva a tre anni e dieci mesi di Vincenzo Di Rosa, per anni alla guida dell’ufficio postale del piccolo comune dell’agrigentino. L’uomo , secondo quanto ricostruito, si sarebbe appropriato di denaro prelevandolo dai libretti postali di alcuni clienti per un totale di circa 160mila euro.