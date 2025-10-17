Due kg cocaina e 3 pistole sequestrati: due arresti





Vasta operazione condotta in città dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro e Messina Sud, nonché del Nucleo Radiomobile, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle aree degradate dell’area metropolitana.

L’attività – che ha infatti interessato diversi rioni del capoluogo peloritano – ha consentito di arrestare, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 25enne e un 53enne, quest’ultimo ritenuto responsabile anche di “detenzione di armi clandestine”.

In particolare, nel quartiere di “Camaro”, i militari hanno fermato un’autovettura condotta dal 25enne, il quale – manifestando un insolito nervosismo – è stato sottoposto a perquisizione, consentendo di rinvenire, occultati a bordo del veicolo, oltre 2 kg. di cocaina (suddivisi in tre confezioni), nonché una somma di 480 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Invece, per quanto riguarda i controlli svolti nel rione “Mangialupi“, i Carabinieri hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione presso l’abitazione di un 53enne, ove sono state rinvenute 3 pistole semiautomatiche con matricola abrasa e circa 200 cartucce di vario calibro, oltre che circa 350 grammi di marijuana, 340 grammi di cocaina e vario materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Le armi e la droga sequestrate saranno consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi balistiche e di laboratorio.