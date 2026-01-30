I due soccorritori morti sulla Palermo-Agrigento, il dolore dei colleghi: “Fate buon viaggio”

I colleghi di lavoro sono distrutti per i due uomini morti sulla statale Palermo Agrigento: Gaspare Lo Giudice, 48 anni e Giuseppe Badalamenti, 66 anni, erano due autisti soccorritori molto conosciuti per il loro impegno e dedizione al lavoro. “Ci mancheranno il vostro impegno e il vostro spirito collaborativo – affermano i loro colleghi – la vostra professionalità, disponibilità e umanità. Hanno rappresentato un valore importante per tutti noi”.

“Addio Gaspare, fai buon viaggio”, scrivono sui social gli amici. “Non riusciamo ancora a crederci, non è possibile accettare quello che è accaduto”, si sottolinea in un altro messaggio. “Che vita ingiusta – commenta un amico – una realtà a cui non riusciamo a credere. Ciao Gaspare, resterai per sempre nei cuori di tutti noi”. Sono diversi gli automobilisti che sui social puntano il dito su quel viadotto chiuso da anni.” Il viadotto Coda di Volpe è stato chiuso 10 anni fa – dicono – c’è una deviazione, una vera e propria “gimcane”. Nel corso degli anni numerosi gli incidenti registrati e purtroppo alcuni mortali come quello di oggi in cui hanno perso la vita 3 persone. Velocità, manto stradale bagnato, disattenzione, sono tante le concause. Una cosa è certa 10 anni sono tanti, così come sono tanti i politici regionali e nazionali che non hanno mosso un solo dito per ripristinare la messa in sicurezza del viadotto”.

Nel giro di una settimana sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nota come la ‘strada della morte’, ci sono stati tre incidenti. L’associazione Madonie Soccorso, con cui erano impegnati i due volontari, ha sede a Campofelice di Roccella. “Il sindaco, l’amministrazione comunale e la comunità di Campofelice – afferma il sindaco Giuseppe Di Maggio – si stringono al dolore dei familiari di Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti”.