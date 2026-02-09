Caltanissetta

Rissa sul pullman al ritorno dalla gita, ventenne in ospedale 

La situazione sarebbe poi degenerata durante una sosta all'area di servizio di Sacchitello. Sull'accaduto indagano i carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ventenne è ricoverato, ma non sarebbe in gravi condizioni, nell’ospedale di Caltanissetta dove si è recato ieri sera affermando di essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta sull’autostrada A19, la Palermo-Catania. Secondo il suo racconto, il giovane stava rientrando Caltanissetta dopo aver partecipato a una gita organizzata sulla neve.

La lite sarebbe scoppiata a bordo del pullman durante il viaggio di rientro, coinvolgendo diverse persone. La situazione sarebbe poi degenerata durante una sosta all’area di servizio di Sacchitello, a Enna, dove gli animi si sarebbero ulteriormente accesi. Il ventenne, intervenuto per difendere la fidanzata, sarebbe stato aggredito da una decina di persone. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

