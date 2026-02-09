Sciacca

Dieci&Lotto, vinti 20 mila euro aSciacca

Un fortunato giocatore di Sciacca, in provincia di Agrigento, si è assicurato una vincita da 20mila euro con un 8 Doppio Oro

Il 10eLotto sorride alla Sicilia nel concorso di venerdì 6 febbraio: come riporta Agipronews, infatti, un fortunato giocatore di Sciacca, in provincia di Agrigento, si è assicurato una vincita da 20mila euro con un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 15 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 450,4 milioni da inizio anno.

