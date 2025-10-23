In fiamme l’auto del padre del vicepresidente del consiglio comunale di Ravanusa, indagini 

L’automobile di proprietà del padre, in uso anche ad altri familiari, del vice presidente del consiglio comunale di Ravanusa è stata danneggiata da un incendio divampato in viale Matteotti. Un episodio sul quale indagano i carabinieri della locale stazione. Non è ancora chiara la causa del rogo ma gli investigatori non escludono alcuna pista. Il fatto è l’ultimo in ordine di tempo di una serie di episodi di particolare allarme.

Appena un mese fa era stata incendiata l’autovettura di proprietà dell’ex presidente del consiglio comunale e -sempre pochi giorni addietro- un cinquantacinquenne è stato aggredito da un branco di giovani nella villetta comunale. Il sindaco Salvatore Pitrola, preoccupato per questi atti, chiederà al prefetto di Agrigento di convocare il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.