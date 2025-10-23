Scoperta discarica di rifiuti pericolosi a Licata, sequestrati 10mila metri quadrati
Tra i materiali rinvenuti figuravano componenti di autoveicoli, parti metalliche e plastiche, batterie al piombo, imballaggi contaminati da sostanze pericolose
I Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto tecnico di personale dell’ARPA di Agrigento, hanno condotto un’attività di controllo finalizzata alla tutela dell’ambiente e al contrasto della gestione illecita dei rifiuti.
Nel corso dell’intervento, è stata individuata un’area privata di circa 10.000 metri quadrati, adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Tra i materiali rinvenuti figuravano componenti di autoveicoli, parti metalliche e plastiche, batterie al piombo, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, nonché residui di demolizione e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’intera area è stata sottoposta a sequestro, mentre una persona del luogo è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per violazioni in materia ambientale.
Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.