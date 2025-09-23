Apertura

In fiamme l’auto di un impiegato a Raffadali, indagini 

Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile ma i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Raffadali. Un incendio ha completamente distrutto una Volkswagen T-roc di proprietà di un impiegato di 33 anni. È successo a Raffadali nella notte tra domenica e lunedì.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ma il rogo ha danneggiato totalmente il veicolo riducendolo in una vera e propria carcassa. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile ma i carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Favara

Favara, ferito gravemente in incidente con la bici: il piccolo Cristian torna a casa
Siracusa

Gdf, sequestrati oltre 150 mila prodotti da fumo privi di autorizzazione
Caltanissetta

Due fratelli feriti in sparatoria dentro casa, cinque arresti a Riesi 
Cultura

“Partenza, la ricerca di nuovi orizzonti”: UniPa per Agrigento capitale della cultura
Agrigento

In ospedale dopo aggressione a colpi di bottiglia, denunciato tunisino 
Apertura

Bruciata l’auto di un pensionato, trovate tracce di liquido infiammabile 