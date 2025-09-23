“Amor che nulla amato amar perdona”, al via la campagna abbonamenti dell’Akragas

“Amor che nulla amato amar perdona”. È con un motto che richiama la potenza dell’amore assoluto – tratto dalla Divina Commedia di Dante – che l’Akragas SLP apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Un invito non solo a sottoscrivere una tessera, ma a vivere un’appartenenza che va oltre le categorie. In altre parole, secondo Dante, l’Amore ha una forza talmente assoluta e irresistibile che chi ama viene inevitabilmente riamato, senza possibilità di sottrarsi.

La società ha scelto di trasformare ogni abbonamento in un simbolo visivo: un colore per ogni settore, così da rendere ancora più immediato e riconoscibile il senso di appartenenza. Una scelta che unisce comunicazione e passione, rafforzando il legame con i tifosi. Ecco nel dettaglio le tipologie: Tribuna VIP – €250: tessera color oro, pensata per chi vuole vivere l’esperienza con maggiore comfort e vicinanza alla dirigenza. Tribuna – €100: tessera blu, il cuore pulsante dello stadio. Curva – €50: tessera rossa, per chi vuole cantare, tifare e sostenere la squadra senza sosta. Donna – €40 (valida per ogni settore): tessera rosa, un segnale di attenzione verso le tante donne che scelgono di vivere la passione biancazzurra sugli spalti. Accanto a queste, l’Akragas ha voluto introdurre una novità assoluta: la Tessera Black, riservata esclusivamente ai main sponsor, un riconoscimento speciale a chi sostiene con forza e continuità il progetto biancazzurro.

“La tua voce, la nostra forza” – recita lo slogan della campagna. Non è solo una frase, ma un impegno reciproco: la società mette in campo una squadra rinnovata, i tifosi rispondono con la loro presenza sugli spalti. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di sottoscrizione e i punti vendita autorizzati. Intanto, la chiamata è chiara: stringersi attorno all’Akragas e riempire l’Esseneto, perché il campionato 2025/26 sarà una nuova pagina di storia da scrivere insieme.