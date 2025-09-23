Bruciata l’auto di un pensionato, trovate tracce di liquido infiammabile 

Apertura

In fiamme l'auto di un pensionato settantenne licatese, rinvenute tracce di liquido infiammabile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato la Fiat Bravo di proprietà di un pensionato settantenne di Licata. Il rogo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via XX Settembre. È stato lo stesso proprietario dell’auto ad accorgersi delle fiamme e scendere in strada, con alcuni residenti, per spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Danni nella parte del lato guida. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

