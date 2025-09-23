Apertura
Bruciata l’auto di un pensionato, trovate tracce di liquido infiammabile
In fiamme l'auto di un pensionato settantenne licatese, rinvenute tracce di liquido infiammabile
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato la Fiat Bravo di proprietà di un pensionato settantenne di Licata. Il rogo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via XX Settembre. È stato lo stesso proprietario dell’auto ad accorgersi delle fiamme e scendere in strada, con alcuni residenti, per spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.
Danni nella parte del lato guida. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.
Redazione
