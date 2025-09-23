“Partenza, la ricerca di nuovi orizzonti”: UniPa per Agrigento capitale della cultura

Terzo appuntamento del Ciclo di seminari Mobilità e (s)radicamenti: trame di vita e di comunità, organizzato dai professori Roberta T. Di Rosa e Gaetano Gucciardo per la serie di eventi del Polo Teritoriale Universitario di Agrigento “UniPa per Agrigento Capitale della Cultura 2025”, con il patrocinio gratuito della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Il 24 settembre, alle 16:30 si svolgerà il terzo seminario sul tema della Partenza: la ricerca di nuovi orizzonti, presso la Fondazione Mondoaltro (ex Granata) via Orfane 16. L’evento sarà articolato in un talk del filosofo Alfonso Maurizio Iacono, già professore ordinario all’Università di Pisa, con l’introduzione di Gaetano Gucciardo del Dipartimento Culture e Società di Unipa, e in uno spazio di confronto denominato Agorà del territorio con voci che racconteranno la propria esperienza diretta di “partenza” in dialogo con gli autori e il pubblico.

L’obiettivo del ciclo di eventi è quello di sviluppare in forma divulgativa e partecipata il tema della mobilità umana in epoca contemporanea, prendendo le distanze dalla narrazione in chiave negativa della migrazione per coglierne la complessità e la varietà delle sue declinazioni in un territorio che storicamente ha fatto e continua a fare i conti con il fenomeno.

Al ciclo di seminari partecipano attivamente studenti e studentesse delle scuole superiori che, assistendo ai seminari e approfondendone i temi attraverso letture. L’ingresso è libero.