In fiamme l’auto di un macellaio a Canicattì, indagini 

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha completamente distrutto la Opel Mokka di proprietà di un macellaio sessantatreenne del posto. Le fiamme hanno anche interessato un’altra auto – una Fiat Cinquecento intestata ad un ottantenne – che si trovava parcheggiata nelle adiacenze. È successo in via Manzoni, una traversa di Corso Vittorio Emanuele.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forze dell’ordine. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato che dovranno anzitutto accertare la causa dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.