Apertura

In fiamme l’auto di un macellaio a Canicattì, indagini 

Il rogo ha anche danneggiato una seconda auto intestata ad un ottantenne del posto

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha completamente distrutto la Opel Mokka di proprietà di un macellaio sessantatreenne del posto. Le fiamme hanno anche interessato un’altra auto – una Fiat Cinquecento intestata ad un ottantenne – che si trovava parcheggiata nelle adiacenze. È successo in via Manzoni, una traversa di Corso Vittorio Emanuele.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forze dell’ordine. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato che dovranno anzitutto accertare la causa dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme l’auto di un macellaio a Canicattì, indagini 
Apertura

Ubriaco infastidisce passanti e si scaglia contro i carabinieri, arrestato
Agrigento

Incidente stradale a Villaseta, grave un quarantenne 
Apertura

Le ricerche proseguono anche con il buio ma di Marianna ancora nessuna traccia (VIDEO)
Palma di Montechiaro

Pacco sospetto vicino la posta di Palma di Montechiaro ma era un falso allarme  
Apertura

Minacce di morte e richieste di denaro a minore “sospettato” di furto, chiesti 4 rinvii a giudizio  