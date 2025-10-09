Ubriaco infastidisce passanti e si scaglia contro i carabinieri, arrestato

Alterato probabilmente dall’eccessivo consumo di alcolici crea scompiglio e all’arrivo dei carabinieri si scaglia contro di loro. È successo a Sciacca dove un ventinovenne tunisino è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei carabinieri ha riportato lievi traumi ed è stato medicato in ospedale. Il fatto è avvenuto nei pressi di alcuni locali in via Esperando.

L’uomo, visibilmente ubriaco, ha creato non pochi problemi ad avventori e passanti. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza e in breve tempo sono intervenuti i carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine il ventinovenne ha opposto resistenza scagliandosi contro gli uomini in divisa. Per questo motivo è stato bloccato e portato in caserma dove poi è stato arrestato. Il pm ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.