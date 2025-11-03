Apertura
In fiamme l’auto di un marittimo, indagini per accertare la causa
Notte di fuoco a Sciacca dove un incendio, la cui natura non è stata ancora accertata, ha danneggiato la Bmw Serie 3 di proprietà di un marittimo cinquantacinquenne. Il rogo è avvenuto in via Segni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.
I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei militari dell’Arma per chiarire la causa dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.
