In fiamme l’auto di un marittimo, indagini per accertare la causa

Al via le indagini dei militari dell’Arma per chiarire la causa dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Sciacca dove un incendio, la cui natura non è stata ancora accertata, ha danneggiato la Bmw Serie 3 di proprietà di un marittimo cinquantacinquenne. Il rogo è avvenuto in via Segni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei militari dell’Arma per chiarire la causa dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. 

