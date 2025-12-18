Cna Agrigento presenta “InCanto di Natale” Saperi&Sapori della Festa

Esposizione di eccellenze agroalimentari del territorio e manufatti artistici di pregio e cooking show di prodotti tipici dolci e salati. Il “saper fare” dei maestri artigiani, targato Cna, sarà in scena nell’ambito di una tre giorni di eventi, scanditi da degustazioni, interventi musicali, concerti live e attività di intrattenimento per i più piccoli. Domani, venerdì 19 dicembre, ad Agrigento si alzerà il sipario su “InCanto di Natale” Saperi&Sapori della Festa che sarà allestito nella zona di Sangiusippuzzo, presso l’area esterna di “Cartapesta”, il cui staff ne cura l’organizzazione. La Cna Territoriale di Agrigento ha voluto dare il proprio contributo per promuovere e valorizzare il “bello e il buono” che ogni giorno le aziende producono con le proprie, sapienti, mani. La cerimonia di inaugurazione è fissata per le ore 17 alla presenza delle autorità locali. Subito dopo il taglio del nastro, si potranno apprezzare e visitare gli stand dell’artigianato, sia enogastronomico che artistico, e scoprire la casa di babbo natale, a cui i bambini potranno indirizzare le letterine. Non mancherà il momento dolce con gli assaggi del gustoso panettone “Magnum” preparato artigianalmente della “Dolciaria Di Stefano”, accompagnato dai vini della tenuta Virone. Ad animare il lungo pomeriggio, i tradizionali canti, suoni e balli natalizi del gruppo folk “Città di Agrigento”, diretto da Riccardo Cacicia. Intorno alle ore 20 una interessante sorpresa per i più piccoli, i quali potranno assistere alla suggestiva nevicata artificiale e all’uscita del “Parco Mascotte” di Cartapesta.

Intenso e ricco di iniziative anche il sabato pomeriggio. Oltre agli stands, dove verranno celebrati “l’intelligenza delle mani” e il “saper fare” dei nostri maestri artigiani, alle 16,30 “bolli e magia” all’interno del playground di Cartapesta, cui seguirà lo spettacolo “I burattini di Lui…” Luigi Corbino presenta “pinocchio teatro dei burattini”. Intorno alle 19 l’imperdibile cooking show da parte degli chef e pasticceri dell’Associazione provinciale “S. Schifano” di Agrigento, guidato da Giovanni Chianetta, che è anche presidente di Cna Ristorazione. La loro attesa performance, sarà preceduta dalla preparazione, sul posto, della ricotta con il siero da parte del mastro casaro. Sarà distribuita ancora fumante, assieme alla tuma fresca. A seguire i palati verranno ingolositi da un inedito primo piatto, tutto da gustare: gnocchi di ricotta con salsa di pomodoro dorata siciliana, baccalà e “muddica atturrata”. Infine dolce, anch’esso a base di ricotta: verranno serviti cannoli giurgintani e ravioli fritti con miele e pistacchio. Alle ore 20 concerto live con “Festalunga Band” e prima della chiusura della serata su Cartapesta tornerà a nevicare, così come l’uscita del “parco mascotte” tornerà ad animare la permanenza dei bambini all’interno della struttura. Domenica, 21 dicembre, si parte di mattina alle ore 10 con i “pony di natale”, giro a cavallo per i bambini, assistiti dagli istruttori del maneggio “San Benedetto”, alle ore 11 “colazione con babbo natale”: i piccoli avranno la possibilità di preparare deliziosi biscotti da consumare inzuppati in un bel bicchiere di latte. Alle 12 balli e canti di Natale, animazione con le mascotte del magico playground di Cartapesta. La lunga e intensa mattinata, in cui si potranno visitare anche gli spazi espositivi, si chiuderà a “tavola in famiglia”, uno speciale menù di Cartapesta con tombola, mercante in fiera e tanti altri divertenti giochi e con l’animazione di Alberto Seminerio. Nel pomeriggio l’atteso ed unico concerto ad Agrigento dei “Quartet Folk” con canti, suoni e tradizioni della musica siciliana. alle 20,30 ultimo appuntamento della tre giorni, con la “Magia del Natale” che calamiterà, ancora una volta, le attenzioni e l’interesse dei bambini.