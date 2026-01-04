In giro con cocaina, eroina e soldi contanti: due denunce a Licata 

È di due denunce per stupefacenti il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Licata, impegnati nella lotta al traffico di droga.

Un quarantaduenne disoccupato è stato sorpreso in possesso di 2.5 grammi di eroina, un grammo di cocaina e poco più di tre grammi di marijuana. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti anche 500 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio.

Un ventiquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece “pizzicato” con alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di circa un grammo. Entrambi i licatesi sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.