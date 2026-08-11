Caltanissetta

Due giovani accoltellati sul lungomare di Gela, indagini

E' successo al culmine di una lite verificatasi sul lungomare Federico II di Svevia, mentre era in corso la manifestazione "La notte delle stelle"

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un minorenne di 16 anni e un giovane di 24 anni di Gela, ieri sera poco dopo la mezzanotte, sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati accoltellati. E’ successo al culmine di una lite verificatasi sul lungomare Federico II di Svevia, mentre era in corso la manifestazione “La notte delle stelle”, dove erano presenti migliaia di persone. Non sono chiare le dinamiche di quanto e’ successo. Sono in corso indagini del commissariato per ricostruire quanto accaduto. Indagano gli agenti del commissariato di Gela. I due avrebbero riferito agli inquirenti di essere stati accoltellati, approfittando del buio, da uno sconosciuto. Il minorenne e’ stato ferito all’addome mentre il 24enne al ginocchio. Non sono in pericolo di vita.

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