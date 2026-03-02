Apertura
In aggiornamento

Tragico incidente tra Naro e Camastra, un morto e sei feriti 

Tragedia lungo la Statale 410 Naro - Camastra all'alba. Un morto e almeno sei feriti

Pubblicato 39 minuti fa
Da Gabriele Terranova



È di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte di un uomo, originario dell’Albania ma residente a Naro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118 che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Vicino al carcere con drone, soldi, droga e cellulari: tre arresti
di Gabriele TerranovaIn aggiornamento

Tragico incidente tra Naro e Camastra, un morto e sei feriti 
Apertura

L’assoluzione del “postino” di Provenzano: “Non c’è prova che sia entrato di nuovo in Cosa nostra”
Porto Empedocle

Dissalatore, comitato Mare Nostrum chiede incontro al sindaco di Porto Empedocle
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il “no” a Dispenza spacca (di nuovo) il PD, Cuffaro: “Una parodia di democrazia”
Licata

Scoppia lite in casa e aggredisce la compagna, denunciato licatese
banner italpress istituzionale banner italpress tv