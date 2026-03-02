Vicino al carcere con drone, soldi, droga e cellulari: tre arresti

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno tratto in arresto tre persone — un uomo di 29 anni e due donne rispettivamente di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia — ritenuti responsabili di traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti.

Durante un servizio di controllo del territorio in orario notturno, l’attenzione dei militari è stata attirata dalla presenza di tre persone ferme a bordo di un’autovettura in una via del centro cittadino, poco distante dalla locale Casa Circondariale. Le circostanze di tempo e di luogo, unite all’atteggiamento sospetto del gruppo, hanno indotto i Carabinieri a procedere a un controllo approfondito. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 1 valigetta contenente un drone professionale, con relativi accessori; 13.695,00 euro in contati, suddivisi in banconote di vario taglio; 18 telefoni cellulari smartphone, già suddivisi in tre buste di plastica; 1 bobina di filo d’acciaio; 300 gr di sostanza stupefacente del tipo ”hashish” suddivisi in dosi.

Il materiale rinvenuto, unitamente alla specifica collocazione geografica delle persone al momento del controllo, “ha permesso di delineare un chiaro quadro indiziario: i tre indagati erano verosimilmente pronti a utilizzare il drone per “sorvolare” l’area del sedime carcerario e recapitare droga e telefoni ai reclusi”. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre i tre giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferiti presso diversi Istituti penitenziari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione in carcere per il 29enne e dell’obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.