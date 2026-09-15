Agrigento

Incidente stradale a Monserrato, due feriti in uno scontro tra auto

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Zunica, tra i quartieri di Villaseta e Monserrato, ad Agrigento

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Zunica, tra i quartieri di Villaseta e Monserrato, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. L’impatto è stato violento. Il bilancio è di due persone ferite. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che si sono occupati anche dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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