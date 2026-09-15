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Sorpreso in sella ad uno scooter con crack negli slip: arrestato 22enne

Oltre alla droga, è stata recuperata e sequestrata la somma di 340 euro in contanti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 22 anni sorpreso in sella ad uno scooter con svariate dosi di crack, che aveva nascosto nella biancheria intima.
Il 22enne è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, nei pressi di via Ignazio Castone, per un controllo di routine legato essenzialmente alla verifica dell’osservanza delle norme del Codice della Strada. Una volta esibiti i documenti, il giovane ha tenuto un atteggiamento particolarmente strano che ha destato non pochi sospetti nei poliziotti. Per questo è stato perquisito e dai pantaloni gli sono scivolate diverse dosi di crack che aveva cercato di nascondere negli slip. Oltre alla droga, è stata recuperata e sequestrata la somma di 340 euro in contanti.
Per compiere ulteriori accertamenti, l’uomo è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, lo spacciatore è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

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