Esplode colpi d’arma da fuoco su auto: in carcere 25enne

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito di un’attività investigativa svolta dai

Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Paternò, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere per un 25enne paternese, in relazione alla commissione di un danneggiamento di un’autovettura mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco perpetrata a giugno a Paternò.

Le risultanze investigative, hanno infatti permesso di identificare nel predetto colui che, nella notte dell’1 giugno 2026, avrebbe condotto per le vie cittadine – con a bordo un complice – il motociclo utilizzato per raggiungere il punto di fuoco, ove il secondo soggetto, in corso di completa identificazione, ha poi esploso i colpi d’arma da fuoco.

Le dichiarazioni di un testimone e le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie del paese hanno permesso di orientare le indagini, consentendo di ricostruire la dinamica dei fatti ed

individuarne uno dei presunti autori, nei confronti del quale, conseguenzialmente, è stato richiesto un

provvedimento custodiale, concesso dal G.I.P. con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere, poi eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Paternò.