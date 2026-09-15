Messina

Lavoratori in nero nei ristoranti, sanzioni per 100 mila euro

Al termine delle verifiche, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo di circa 100.000 euro

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di regolarità e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito una serie di controlli nei ristoranti del territorio di competenza, con il supporto dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Messina. Al termine delle verifiche, gli operanti hanno riscontrato numerose irregolarità, che hanno portato al deferimento in stato di libertà del titolare di un ristorante. In particolare, sono state contestate violazioni in ordine alla mancanza dei requisiti igienici generali dei locali, nonché per l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Sul fronte della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono emerse irregolarità relative alla mancata sottoposizione dei dipendenti alle visite mediche preventive, all’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e all’assenza di estintori idonei, accertando contestualmente anche la presenza di 5 lavoratori “in nero”. Al termine delle verifiche, al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo di circa 100.000 euro, mentre è stata disposta la sospensione immediata dell’esercizio fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla regolarizzazione di tutte le posizioni lavorative e di sicurezza.

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