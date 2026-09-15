Turista francese disperso sull’Etna, ritrovato sano e salvo dai Vigili del Fuoco

Intervento complesso nella tarda serata di ieri sul versante Nord dell’Etna, dove i Vigili del Fuoco del Comando di Catania sono stati impegnati nella ricerca di un turista francese di 28 anni, del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio. L’allarme è scattato dopo il ritrovamento dell’autovettura del giovane, parcheggiata nell’area di Piano Provenzana, elemento che ha permesso alle squadre di definire il perimetro operativo e avviare una battuta di ricerca strutturata.

Alle operazioni hanno partecipato il personale permanente del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo e i volontari dei distaccamenti di Linguaglossa e Maletto, suddivisi su più fronti per coprire le zone compatibili con il possibile itinerario seguito dal turista. L’attività, condotta in un’area particolarmente vasta e impervia, ha richiesto un’intensa ricognizione del territorio.

Il giovane è stato infine individuato e raggiunto in buone condizioni di salute. Sul posto erano presenti anche i Tecnici del Soccorso Alpino e, successivamente, personale della Guardia di Finanza, che hanno collaborato alle fasi di verifica e assistenza.